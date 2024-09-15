الزمالك يقرر تصعيد أزمة بوبيندزا للفيفا

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ملف المهاجم الجابوني بوبيندزا يتم دراسته حاليا في الشؤون القانونية للنادي الأبيض، مشيرا إلى أن الإجراءات كانت سليمة في التعاقد مع اللاعب.

أضاف أحمد سالم في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»:" ظهور الملف القانوني سيظهر الحقيقة للجميع، وكل أوراق الزمالك سليمة في هذا الملف، والزمالك سلك كل الطرق الشرعية حتى حصل على البطاقة الدولية للاعب".

تابع:" خلال أيام سيظهر الزمالك كل أوراقه في قضية بوبيندزا وقد تكون القضية النظر فيها طويل داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

أتم:" الأهم هو التأكيد على أن أوراق الزمالك سليمة في القضية وتعاقد مع اللاعب بشكل قانوني وفي النهاية يحصل النادي على حقه".

وكان نادي رابيد بوخارست قد أعلن رسميا عن تعاقده مع أرون بوبيندزا على الرغم من توقيع اللاعب مسبقا لنادي الزمالك إلكترونيا واتفاقه على كافة تفاصيل وبنود التعاقد، وتسلم الزمالك البطاقة الدولية للاعب في وقت لاحق.