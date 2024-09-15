أيمن الشريعي: أرفض تعديل نظام الدوري

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، رفضه التغيير في نظام بطولة الدوري في الموسم المقبل، وذلك قبل اجتماع رابطة الأندية.
قال الشريعي فى تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»:" أرفض تطبيق نظام الدوري الاستثنائي المشابه لمسابقة بلجيكا في الموسم الجديد، وأريد أن يستمر الدوري بشكله الطبيعي من دورين".
أضاف الشريعي:" لدي أسبابي لرفض تغيير شكل الدوري، أنا مزعج لاتحاد الكرة ورابطة الأندية لكن في الإيجابيات".
أشار رئيس إنبي:" هل يجوز أن تراسلنا الرابطة لتطلب منا اختيار نظام الدوري قبل 35 يوما على انطلاق الموسم الجديد".
واصل:" رابطة الأندية أخطرتنا بالاجتماع يوم الأربعاء المقبل لحسم شكل الدوري الجديد، وسيكون اجتماعا مختلفا عن سابقيه".
تابع:" سنطرح العديد من الأسئلة المختلفة على مجلس إدارة الرابطة في الاجتماع المقبل أهمها بحث الأزمات".
أكمل الشريعي:" من حق الأندية أن تعلم وضع الرابطة الحالي، وموعد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد".
أتم الشريعي:" ليس من المعقول أن الرابطة المسؤولة عن الموسم الماضي هي من تضع شكل الموسم الجديد".