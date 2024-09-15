أيمن الشريعي: أرفض تعديل نظام الدوري

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أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، رفضه التغيير في نظام بطولة الدوري في الموسم المقبل، وذلك قبل اجتماع رابطة الأندية.

قال الشريعي فى تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»:" أرفض تطبيق نظام الدوري الاستثنائي المشابه لمسابقة بلجيكا في الموسم الجديد، وأريد أن يستمر الدوري بشكله الطبيعي من دورين".

أضاف الشريعي:" لدي أسبابي لرفض تغيير شكل الدوري، أنا مزعج لاتحاد الكرة ورابطة الأندية لكن في الإيجابيات".

أشار رئيس إنبي:" هل يجوز أن تراسلنا الرابطة لتطلب منا اختيار نظام الدوري قبل 35 يوما على انطلاق الموسم الجديد".

واصل:" رابطة الأندية أخطرتنا بالاجتماع يوم الأربعاء المقبل لحسم شكل الدوري الجديد، وسيكون اجتماعا مختلفا عن سابقيه".

تابع:" سنطرح العديد من الأسئلة المختلفة على مجلس إدارة الرابطة في الاجتماع المقبل أهمها بحث الأزمات".

أكمل الشريعي:" من حق الأندية أن تعلم وضع الرابطة الحالي، وموعد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد".

أتم الشريعي:" ليس من المعقول أن الرابطة المسؤولة عن الموسم الماضي هي من تضع شكل الموسم الجديد".