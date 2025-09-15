أرتيتا يكشف موقف أوديجارد وساكا من مواجهة بيلباو

كشف الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن موقف المصابين من اللحاق بمواجهة أتليتك بيلباو مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي أن جابرييل جيسوس، بن وايت، ومارتن أوديجارد لا يزالون خارج قائمة المباراة.

وأضاف: "لن يسافر أوديجارد إلى إسبانيا، لقد عاد إلى منزله".

وتابع: "من المبكر جدًا تحديد موعد عودة بوكايو ساكا، لكنه بالتأكيد سيبذل قصارى جهده ليكون متواجدًا في أسرع وقت ممكن".

يُذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعت أرسنال في مجموعة قوية تضم بايرن ميونيخ، إنتر ميلان، أتليتكو مدريد، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كيرات ألماتي، وأتليتك بيلباو.