شهد استوديو برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، لحظات كرنفالية خلال تسليم أعضاء فريق الرعد كأس المركز الأول لبطل الموسم الأول من برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، الذي أذيع عبر قناة القاهرة والناس طوال الموسم.

وسلم الروائي عصام يوسف، والمخرج ميلاد أبي رعد، كأس المركز الأول لفريق الرعد وسط حالة احتفالية من مقدم البرنامج والفريق الفائز، وعلى ايقاع موسيقى النشيد الوطني في ختام الموسم الأولى من برنامج العباقرة قادرون باختلاف.

واستطاع برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، تحقيق نسبة نجاح كبيرة ومشاهدة مميزة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع الانطلاقة الجديدة للموسم الأول من البرنامج، واهتم البرنامج الذي يقدمه الروائي عصام يوسف، على قناة القاهرة والناس، بذوي القدرات الخاصة، والتفاعل معهم طوال حلقات الموسم الأول من البرنامج.