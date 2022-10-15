 لحظة استلام أبطال فريق الرعد كأس المركز الأول بـ«العباقرة قادرون باختلاف».. فيديو - بوابة الشروق
السبت 15 أكتوبر 2022 9:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

لحظة استلام أبطال فريق الرعد كأس المركز الأول بـ«العباقرة قادرون باختلاف».. فيديو

خالد حسام الدين
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 7:13 ص | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 7:25 ص

شهد استوديو برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، لحظات كرنفالية خلال تسليم أعضاء فريق الرعد كأس المركز الأول لبطل الموسم الأول من برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، الذي أذيع عبر قناة القاهرة والناس طوال الموسم.

وسلم الروائي عصام يوسف، والمخرج ميلاد أبي رعد، كأس المركز الأول لفريق الرعد وسط حالة احتفالية من مقدم البرنامج والفريق الفائز، وعلى ايقاع موسيقى النشيد الوطني في ختام الموسم الأولى من برنامج العباقرة قادرون باختلاف.

واستطاع برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، تحقيق نسبة نجاح كبيرة ومشاهدة مميزة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع الانطلاقة الجديدة للموسم الأول من البرنامج، واهتم البرنامج الذي يقدمه الروائي عصام يوسف، على قناة القاهرة والناس، بذوي القدرات الخاصة، والتفاعل معهم طوال حلقات الموسم الأول من البرنامج.

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك