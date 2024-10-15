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حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري فائضا للشهر الخامس على التوالي بقيمة 10.4 مليار دولار (بما يعادل 505.074 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 10.2 مليار دولار (بما يعادر 499.269 مليار جنيه) بنهاية شهر أغسطس الماضي.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.

وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

كما تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -شاملاً البنك المركزي- في أغسطس 26.6% على أساس شهري مسجلاً حوالي 9.723 مليار دولار، من حوالي 13.261 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، تحت ضغط تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى عجز لأول مرة منذ 4 أشهر من التحول إلى فائض.

عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر تحول إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو الماضي مسجلاً 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى حوالي 28.96 مليار دولار في يناير.