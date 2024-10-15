شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عددا من التجارب العملية لأزمات افتراضية وكيفية مواجهتها والتعامل الفوري معها واحتوائها، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 138"، لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الغربية.

ويجري تنفيذ تلك التجارب، اليوم الثلاثاء، وعلى مدى ثلاثة أيام، في إطار التعاون المثمر والبنَّاء، وتهدف إلى تنمية وصقل مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، وممثل وزارة التنمية المحلية والقيادات الأمنية، والدينية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وتابع المحافظ، من خلال بث حي من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بديوان عام المحافظة، وفي حضور الأجهزة التنفيذية ميدانيًا، عددا من السيناريوهات الافتراضية لأزمات متمثلة في (تعرض أحد محطات مياه المحافظة لتلوث كيميائي، انهيار جزء من احد المعالم المهمة في المحافظه.

وتم استعراض الجهود المختلفة لكل الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمة والحد من آثارها ومدى جاهزية واستعداد الجهات المشاركة بالتعامل مع الأزمات ومجابهتها وتأمين الأهداف الحيوية، وتقدير المواقف واتخاذ الإجراءات العاجلة لمجابهة تلك المخاطر والأزمات وإدارتها بشكل سليم وإصدار البيانات الإعلاميه للمتحدث الرسمي للمحافظة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بما لمسه من سرعة التعامل مع الأحداث وتلاحم وتعاون كل الجهات للوصول لهذا المستوى الاحترافي في التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة، مُثمنًا دور جميع أجهزة المحافظة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومقدراتهم.

وأكد محافظ الغربية، أن المركز يسهم في التدخل السريع خلال حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة المعنية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى تحسين جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.