قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ماسيمو كاستالدو، إن الجماعات المتطرفة تحاول إقناع المسلمين حول العالم بأن أوروبا تحارب الإسلام، حتى تعطي لنفسها غطاء ديني لتبرير عملياتها الإرهابية.



وأضاف، في لقاء خاص ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن أوروبا لن تتوقف، ولو للحظة واحدة، عن محاربة الإرهاب، متابعًا: «لن نخضع للعمليات الابتزازية».



وأكد أن البرلمان الأوروبي سيعدل القوانين الأوروبية بما يتلاءم مع التحديات الحالية، مضيفًا: «سنستمر في مخاطبة المسلمين، سواء في الداخل أو الخارج، حتى تضح الصورة».