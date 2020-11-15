 البرلمان الأوروبي: لن نتوقف عن محاربة الإرهاب.. ونستمر في مخاطبة المسلمين حتى تضح الصورة - بوابة الشروق
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

البرلمان الأوروبي: لن نتوقف عن محاربة الإرهاب.. ونستمر في مخاطبة المسلمين حتى تضح الصورة

البرلمان الاوروبي - ارشيفية
البرلمان الاوروبي - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:47 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:47 م
قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ماسيمو كاستالدو، إن الجماعات المتطرفة تحاول إقناع المسلمين حول العالم بأن أوروبا تحارب الإسلام، حتى تعطي لنفسها غطاء ديني لتبرير عملياتها الإرهابية.

وأضاف، في لقاء خاص ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن أوروبا لن تتوقف، ولو للحظة واحدة، عن محاربة الإرهاب، متابعًا: «لن نخضع للعمليات الابتزازية».

وأكد أن البرلمان الأوروبي سيعدل القوانين الأوروبية بما يتلاءم مع التحديات الحالية، مضيفًا: «سنستمر في مخاطبة المسلمين، سواء في الداخل أو الخارج، حتى تضح الصورة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك