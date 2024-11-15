بوريل يدين مقتل مسعفين بغارات إسرائيلية في بعلبك

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أدان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، بشدة مقتل 12 مسعفا في غارة إسرائيلية بالقرب من بعلبك شرقي لبنان أمس الخميس.

وشدد على أن الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

في المقابل، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 9 جنود خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن 7 منهم أصيبوا في جبهة لبنان واثنين في غزة.

وأضاف أن 794 ضابطا وجنديا قتلوا، كما أصيب 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.