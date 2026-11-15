قال الكاتب عمر طاهر إن استعادة الماضي تتوقف على زاوية النظر إليه، موضحًا أنه حين يكتب عن أحبائه الراحلين يختار المشاهد التي تمنحه متعة استعادة صحبتهم، رغم استمرار حزنه على فقدهم، وأن الموقف نفسه قد يُروى باعتباره حكاية كوميدية أو مأساة، بحسب الطريقة التي ننظر بها إليه.

جاء ذلك خلال مناقشة مجموعته القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر»، الصادرة عن دار بلداش العراقية، بنادي الرحاب، ردًا على سؤال الكاتب عماد العادلي عن المفارقة بين تعدد وسائل حفظ الذكريات وتراجع عودتنا إليها، بينما تستدعيها تفاصيل بسيطة، مثل شريط كاسيت أو أغنية قديمة.

وأوضح طاهر أن الإنسان لم يعش طفولته ومراهقته في عالم مثالي، وإنما مر بظروف تجمع بين الحلو والمر، لكن ما يختاره من هذه التجربة، وكيفية النظر إليه، يحددان شكل الحكاية التي يقدمها عنها.

وأضاف أن حزنه على رحيل جدته لم ينتهِ حتى اليوم، لكنه حين يحكي عنها يستعيد المشاهد التي يحبها، وينظر إلى ما جمعه بها من لحظات جميلة، وهو ما يفعله مع أشخاص آخرين رحلوا وما زال يتألم لفقدهم؛ إذ يعود إليهم ليستمتع بصحبتهم وما عاشه معهم، أكثر مما يعود من باب الفراق والشجن.

وتابع أن الإنسان قد يبحث فيما عاشه عن نظرة لطيفة تواسيه، مع أن التجربة نفسها تحتمل وجهًا آخر، فموقف من الطفولة يمكن استعادته باعتباره حكاية مضحكة، ويمكن أيضًا النظر إليه بوصفه مأساة.

وأشار إلى أن استدعاء التفاصيل المحببة وخفة الظل في الكتابة عن الماضي اختيار يتخذه الكاتب، موضحًا أنه يستطيع أن يكتب عن أوجاع الثمانينيات والتسعينيات، بدلًا من الذكريات القريبة إلى القلب، لكن ما يحدد النتيجة هو الزاوية التي يختار النظر منها إلى تلك السنوات.

وردًا على سؤال العادلي عن الكتاب الذي يختاره لتحويله إلى سلسلة أجزاء، قال طاهر إن «صنايعية مصر» هو الكتاب الوحيد الذي يعمل على تقديم جزء ثانٍ منه، موضحًا أنه لم يعتد كتابة أجزاء ثانية لمؤلفاته، مهما حققت من نجاح أو حظيت بمحبة القراء، لكن هذا الكتاب فرض عليه استكماله.

وعن صعوبة الكتابة التي تجمع بين التوثيق والأدب، أوضح أنها تتطلب دقة شديدة في التحقق من المعلومات، خاصة عند الاقتراب من موضوعات حساسة، وتجاوز الاكتفاء بالروايات المتناقلة، ثم صياغة المادة الموثقة في شكل فني أو أدبي.

وأضاف أن الاقتراب من موضوعات لم تُطرق من قبل، ومحاولة إضاءة جوانب غير واضحة، يجعلان هذه الكتابة شاقة، لأنها تتطلب جهد البحث والتوثيق، إلى جانب إيجاد الأسلوب المناسب لتقديم ما توصل إليه الكاتب.