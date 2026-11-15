رئيسة القومي للمرأة تبحث مع مدير صندوق مكافحة الإدمان تعزيز التعاون في حماية الأسرة والوقاية من التعاطي

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي نظمه المجلس بالقاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية.

وأعربت عمار، عن تقديرها لمشاركة الدكتور عمرو عثمان في جلسة «بناء وعي الأسرة لمواجهة صور العنف المستحدثة»، مؤكدة أهمية دور المرأة في حماية أسرتها وتوعية أبنائها، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في بناء الوعي الأسري وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وأشارت إلى أهمية تكثيف جهود التوعية بين النساء والفتيات بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتداعياتها الصحية والاجتماعية والنفسية، وتعريفهن بسبل الوقاية لتجنب الوقوع في براثن الإدمان، بما يعزز قدرتهن على حماية أنفسهن وأسرهن، ويسهم في نشر الوعي داخل المجتمع.

ومن جهته، أكد الدكتور عمرو عثمان أهمية دور المرأة في دعم أفراد الأسرة وحمايتهم، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في التنشئة والتوعية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المجتمعية لرفع الوعي بمخاطر الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة به، وتشجيع الأسر على طلب المساعدة والحصول على العلاج.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والصندوق، والاستفادة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس بمختلف محافظات الجمهورية في تنظيم حملات وأنشطة توعوية تستهدف النساء والأسر، إلى جانب بحث آليات دعم وتمكين السيدات المتعافيات من الإدمان، ومساعدتهن على إعادة الاندماج اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال برامج بناء القدرات والتمكين التي ينفذها المجلس.



