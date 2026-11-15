● أخصص ساعتين يوميًا للكتابة.. ولا أعرف كيف أفكر إلا بالورق والقلم



قال الكاتب عمر طاهر إن الإلهام يأتي أثناء العمل، وإن الأفكار تنبع من الاحتكاك بالناس ومراقبة تفاصيل حياتهم، مؤكدًا أن انتظارها أمام البحر أو في الشرفة لا يغني عن السعي إليها، وأن الكاتب يحتاج إلى التجربة والملاحظة والتفاعل مع العالم من حوله.

جاء ذلك خلال مناقشة مجموعته القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر»، الصادرة عن دار بلداش العراقية، التي نظمتها مكتبة كليب، برئاسة المهندس أحمد شمروخ، بنادي الرحاب، وأدار حوارها الكاتب عماد العادلي.

وأوضح طاهر، ردًا على سؤال عن طقوسه في الكتابة، أنه يحرص على تخصيص ساعتين يوميًا لها، دون الالتزام بموعد ثابت؛ فإذا استيقظ مبكرًا كتب صباحًا، وإذا انشغل بالتزامات أخرى أرجأ الكتابة إلى ما بعد الظهر، لكن يظل وجود وقت يومي يجلس فيه إلى أفكاره أمرًا ضروريًا.

وأضاف أنه لا يحتاج حين ينشغل بالكتابة سوى إلى ركن هادئ في البيت، وطاولة وكرسي وبراد شاي، مشيرًا إلى أنه يكتب بالورق والقلم، ولا يستخدم الوسائل الرقمية إلا في المرحلة الأخيرة، بعد الانتهاء من النص وتجهيزه للتسليم، قائلًا إنه لا يعرف كيف يفكر إلا بالورق والقلم.

وأشار إلى أنه يفضل الورق الأبيض غير المسطر، ويواصل العمل على مسوداته ومراجعتها حتى يشعر بأنه استنفد ما يستطيع تقديمه للنص، حتى لو ظل لديه إحساس بإمكان الوصول إلى صياغة أفضل لم يهتدِ إليها بعد.

وتابع أنه توقف عن تمزيق المسودات والتخلص منها، وأصبح يحتفظ بها، لأنه قد يعود إليها فيكتشف فكرة جيدة لم ينتبه إليها أثناء الكتابة، أو يجد تفصيلًا يستحق الاستفادة منه لاحقًا.

وعن ارتباط الكتابة بالجلوس أمام البحر، قال طاهر: «لو عايز تكتب، ادّي ضهرك للبحر»، موضحًا أن الأفكار موجودة في الشارع، وبين الناس الذين يذهبون ويجيئون، بينما قد تكون الجلسة أمام البحر مناسبة للعمل على ما توصل إليه الكاتب بالفعل أو تأمله وإعادة صياغته.

وأكد أن الإلهام لا يأتي بمجرد اختيار مكان جميل والجلوس فيه، وإنما أثناء الاشتغال على الأفكار، وأن لقاء الناس والحديث معهم والاحتكاك بتجاربهم، بما فيها من اتفاق واختلاف، يوفر للكاتب مادة لا يحصل عليها بالانتظار وحده.

وردًا على سؤال عن قدرته على كتابة مقال يومي والعثور باستمرار على موضوعات جديدة، أوضح طاهر أنه تعامل مع الأمر باعتباره عملًا يذهب إليه كل يوم، مثل أي شخص يلتزم بوظيفته، مشيرًا إلى أن التجربة مرهقة، لكنها تدرب الكاتب بمرور الوقت على التقاط الأفكار وتركها تتشكل في ذهنه طوال اليوم حتى يحين موعد الكتابة.

وأضاف أن بعض الأيام تمر دون فكرة واضحة، فيضطر إلى مواصلة المحاولة والبحث في التفاصيل التي سبق أن لفتت انتباهه، مستعيدًا واقعة زيارته أحد أصدقائه، حين فوجئ بلافتة داخل المصعد تقول: «ممنوع التبول في الأسانسير»، فوجد فيها مدخلًا لمقال عن الممنوعات العجيبة في حياتنا، واتصل برئيس التحرير قبل كتابته ليسأله عن إمكان نشره بهذا العنوان.

وتطرق طاهر إلى منهجه في البحث والتوثيق، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى الإصرار على البحث، وأن جمع عدد كبير من الروايات عن شخصية لا يعني التعامل معها جميعًا باعتبارها حقائق، وإنما يضعها في ملف، ثم يفحص مادته ويقارن بين تفاصيلها، بحثًا عن الترابط المنطقي وما يثير الشك.

وأوضح أن المعلومات المشكوك فيها لا تُعرض بوصفها حقائق مؤكدة، وأن الروايات التي تتضمن وجهات نظر أو تفتقر إلى اليقين ينبغي تقديمها بصياغة توضح طبيعتها، مثل «يُقال» أو «يتردد»، بما يحفظ الفارق بين المعلومة الموثقة والحكاية المتناقلة.

وردًا على سؤال عن إمكان توسيع إحدى قصصه لتصبح رواية، قال طاهر إن الحكاية حين تكتمل في قصة تكون قد أخذت المساحة التي تحتاج إليها، أما الفكرة التي تحتمل رواية، فيحتفظ بها منذ البداية في ملف مخصص لها، بدلًا من تقديمها في قصة ثم محاولة إطالتها.