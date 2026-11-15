عمر طاهر: اخترت «آخر شريط كاسيت في مصر» عنوانًا للاحتفاء بشريط الكاسيت وتخليد ذكراه

● القراءة لا تقتصر على الكتب.. والكاتب يتأمل التفاصيل حتى تبوح بمعناها

قال الكاتب عمر طاهر إنه اختار عنوان مجموعته القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر» لسببين؛ أولهما الاحتفاء بشريط الكاسيت وتخليد ذكراه، والثاني تأكيد الهوية المصرية للكتاب، الذي كان يستعد لإصداره لدى دار نشر عربية خارج مصر.

جاء ذلك خلال مناقشة مجموعته القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر»، الصادرة عن دار بلداش العراقية، التي نظمتها مكتبة كليب، برئاسة المهندس أحمد شمروخ، بنادي الرحاب، وأدار حوارها الكاتب عماد العادلي.

وأوضح طاهر أن العنوان مأخوذ من إحدى قصص المجموعة، وأن اختياره يحمل معنى التأبين والاحتفاء بشريط الكاسيت، مشيرًا إلى أنه أراد أن يمنح ذكراه حضورًا بارزًا في عنوان الكتاب، لشعوره بأن فرص استعادته والحديث عنه باتت محدودة.

وأضاف أنه تعمّد إدراج عبارة «في مصر» في العنوان، لأن الكتاب كان سيطرح خارجها، وأراد التأكيد على هويته، وأنه كتاب قادم من مصر، ليجمع العنوان بين الانتماء إلى المكان والاحتفاء بشريط الكاسيت.

وعن قدرة الكاتب على اكتشاف الحكايات في التفاصيل المألوفة، أوضح طاهر أن الكتابة تقتضي التوغل فيما يراه الإنسان أمامه، وتأمله من زوايا مختلفة، مشبهًا الكاتب بمن يستطيع أن يصنع من مقادير عادية وجبة مدهشة، لأنه يمتلك أدوات حرفته، ومؤكدًا أن هذه القدرة أساس عمل الكاتب، وليست امتيازًا شخصيًا.

واستعاد تشبيهًا كان يردده أساتذته عن البحث عن المعنى، باعتباره أشبه بشخص يظل يدور حول بيت حبيبته طوال الليل، منتظرًا أن تطل عليه، موضحًا أن الكاتب يفعل شيئًا مشابهًا مع الفكرة؛ يواصل الاقتراب منها والنظر إليها من جهات متعددة، ويتعمق فيها حتى تبوح له بمعناها.

وردًا على سؤال عن القراءة، قال طاهر إن مفهومها أوسع من قراءة الكتب الورقية، لأنها في جوهرها تحصيل للمعرفة، وهو ما يتحقق أيضًا بمشاهدة السينما والمسرح، والاستماع إلى الأغاني وحكايات الناس وتجاربهم، والسفر، وحتى تأمل المشاهد من نافذة المترو أو الميكروباص.

وأضاف أن الإنسان يحاول طوال الوقت قراءة ما حوله، بما في ذلك علاقته بالمقربين منه وأسباب محبته لهم، مشيرًا إلى تمرين يقترحه على أصدقائه ممن يكتبون، يقوم على تأمل محبتهم لآبائهم ومحاولة فهم منابعها، لأن ذلك يتضمن قراءة للشخص وتاريخه وسلوكه وأفكاره.

وتابع أن هذه الأشكال المتنوعة من المعرفة والتأمل تغذي الذهن وتزرع الأفكار، لكنها تحتاج إلى الحركة والتفاعل حتى لا تتجمد، سواء بالكتابة أو الكلام أو طرح الأسئلة، مؤكدًا أن التعبير المستمر عنها يولّد أفكارًا جديدة تخص صاحبها وتعبر عنه، وتتجاوز ما تلقاه من معارف وأفكار الآخرين.