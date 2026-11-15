● الصحافة علمتني البحث عن المعلومة وترتيب الأفكار والتخلص من الثرثرة والاستعراض اللغوي

قال الكاتب عمر طاهر إن الكتابة، رغم تعدد أشكالها، تقوم على أساس واحد، هو امتلاك الكاتب أفكارًا وخبرات ومعرفة ووجهة نظر يريد تقديمها إلى الناس، موضحًا أن الانتقال بين الصحافة والرواية والقصة والسيناريو يحتاج إلى التعلم والمذاكرة والتدريب، وأن الفكرة نفسها هي التي تحدد الشكل الأنسب للتعبير عنها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجموعته القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر»، الصادرة عن دار بلداش العراقية، التي نظمتها مكتبة كليب، برئاسة المهندس أحمد شمروخ، بنادي الرحاب، وأدار حوارها الكاتب عماد العادلي.

وأوضح طاهر أنه ينظر إلى نفسه باعتباره كاتبًا في الأساس، لديه ما يريد قوله، ثم يأتي تعلم الأدوات التي تتيح نقل هذا المحتوى إلى القارئ، سواء في شكل صحفي أو روائي أو سينمائي، مشيرًا إلى أن كل شكل يحتاج إلى دراسة وتجربة وممارسة، حتى يتمكن الكاتب من استخدامه بما يلائم فكرته.

وأضاف أن حصر الكاتب نفسه في القصة القصيرة، على سبيل المثال، قد يحرمه من التعبير عن فكرة تحتاج إلى معلومات وتحليل ونظريات واستنتاجات، ولا يناسبها البناء القصصي، مؤكدًا أن دور الكاتب يتضمن البحث عن الطريقة الأمثل لتقديم ما لديه، وتعلم الأشكال المتاحة للتعبير عنه.

وشبّه طاهر الكاتب بالنجار الذي يعمل في الخشب، ويستطيع أن يصنع منه قطعًا مختلفة من الأثاث، اعتمادًا على معرفته بالخامة والمقاسات وفنيات المهنة، موضحًا أن تنوع ما ينتجه لا يغير من أساس عمله، وأن الأمر نفسه ينطبق على الكاتب حين يمتلك أدوات التعبير في أكثر من مجال.

وقال إنه يندهش حين يُقابل تنوع كتابته بين القصة والسيناريو وغيرهما باعتباره أمرًا استثنائيًا، بينما يرى أن الأجدر بالتساؤل هو أن يثبت الكاتب نفسه على طريقة واحدة للإنتاج، ويظل يقدم جميع أفكاره من خلالها، بما يحرمه ويحرم أفكاره من إمكانات أخرى، ويعكس تقاعسًا عن تعلم أدوات جديدة.

واستشهد، مع تأكيد الفارق بين تجربته وتجارب كبار المبدعين، بنجيب محفوظ الذي كتب القصة والرواية والمقال والنقد وغيرهم، وصلاح جاهين الذي جمع بين الشعر والسينما ومسرح الأطفال والاستعراضات، معتبرًا أن دراسة طرق التعبير المختلفة جزء أساسي من عمل الكاتب.

وأضاف أن التنقل بين مجالات الكتابة يمنح كل مجال خبرات مكتسبة من المجالات الأخرى، موضحًا أن عمله في الصحافة علمه ملاحقة المعلومة والوصول إليها وترتيب أفكاره، والبحث عن طريق أقصر لتوصيل ما يريد قوله إلى القارئ، وهي مهارات يستفيد منها في الكتابة الأدبية.

وتابع أن هذه الخبرة تساعده على التخلص من الثرثرة والاستعراض اللغوي، وتجنب إغراق النص بإضافات تحجب ما يريد الكاتب قوله، مستخدمًا تعبير «البشاميل» لوصف الحشو الذي قد يغطي على ضعف المحتوى.

وأوضح أن التأثير متبادل؛ فالاهتمام بالأدب ينعكس بدوره على الكتابة الصحفية، ويتيح تقديم المحتوى في صورة قصة صحفية لها بناء وطريقة في الحكي، بدلًا من الاكتفاء بالقوالب المباشرة لنقل الأخبار أو عرض الأسئلة والأجوبة.

وعن مواكبة تطور وسائل النشر، قال طاهر إنه ظل يكتب مقالًا صحفيًا يوميًا من عام 2006 حتى عام 2013، وكان المقال طريقته اليومية للتعبير عن نفسه، ثم تغيرت عادات القراءة، وانتقل جانب من متابعة الصحف إلى الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تعلم قواعد النشر في هذه المساحات.

وأضاف أن تقديم المحتوى عبر الإنترنت له حسابات تتصل بطريقة عرضه وطوله وقدرته على جذب انتباه القارئ أو المشاهد، موضحًا أن الكاتب يحتاج إلى دراسة هذه القواعد وتطوير أدواته، حتى يواصل الوصول إلى جمهوره مع تغير وسائل النشر.

واختتم طاهر بأن التجدد والتطور جزء من طبيعة مهنة الكتابة، مستشهدًا بانتقال الإنسان عبر التاريخ من الكتابة على الحجر إلى خامات أخرى وصولًا إلى الورق، ومؤكدًا أن التمسك بوسيلة واحدة، مع تغير العالم من حولها، يعزل الكاتب عما يحدث، بينما يقتضي عمله مواكبة تطور الكتابة وأشكال نشرها.