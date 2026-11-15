عمر طاهر: «صنايعية مصر» بدأ بفضول وتحول إلى لغز ثم مشروع للتوثيق

قال الكاتب عمر طاهر إن فكرة كتابه «صنايعية مصر» بدأت من فضوله لمعرفة أصحاب منتجات ومشروعات تركت أثرًا في حياته وحياة ملايين المصريين، وفي مقدمتها كولونيا «ثلاث خمسات»، موضحًا أن البحث عن صانعها قاده إلى اكتشاف شخصيات نعرف ما قدمته، دون أن نعرف شيئًا عن سيرها، فتحول الفضول إلى لغز، ثم إلى مشروع لتوثيق تجاربها.

جاء ذلك خلال مناقشة المختارات القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر»، الصادرة عن دار بلداش العراقية، التي نظمتها مكتبة كليب، برئاسة المهندس أحمد شمروخ، بنادي الرحاب، وأدار حوارها الكاتب عماد العادلي.

وأوضح طاهر أنه توقف أمام الحضور الواسع لكولونيا «ثلاث خمسات» في البيوت المصرية، وتعدد استخداماتها لدى الرجال والنساء، وبين الأطفال وكبار السن، ووجودها في أماكن متباينة، من تسريحة العروس إلى ورشة الميكانيكي، متسائلًا عن الشخص الذي صنع منتجًا ظل حاضرًا في كل هذه التفاصيل لعقود.

وأضاف أن السؤال امتد إلى أشياء أخرى ارتبطت بحياته، من الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم، واستخدام كوبري السادس من أكتوبر، إلى تناول شوكولاتة «كورونا» وركوب السيارة «128»، ليكتشف أنه يعرف هذه التفاصيل ويعيش معها، لكنه يجهل الأشخاص الذين يقفون وراءها، رغم إسهامها في تشكيل ذاكرته وشخصيته.

وتابع أنه رأى في عدم معرفته بأصحاب هذه التجارب فجوة تستحق البحث والتقصي لسدها، لكن محاولاته الأولى للتعرف إلى سيرة صاحب كولونيا «ثلاث خمسات» واجهت نقصًا شديدًا في المعلومات؛ إذ لم يجد، خلال بحثه في أرشيف الصحف والمؤسسات ودار الكتب وعلى الإنترنت، ما يعرّفه به سوى الاسم المرتبط بالمنتج: «الشبراويشي».

وأشار إلى أن المفارقة كانت في البحث عن شخص ترك أثرًا ممتدًا في حياة ملايين المصريين، بينما لا تكاد توجد كتابة تعرف به، موضحًا أنه واجه الأمر نفسه مع شخصيات أخرى، وحتى في بعض الروايات عن حرب أكتوبر، كان يتوقف أمام الاكتفاء بعبارة «ضابط شاب» عند الحديث عن صاحب فكرة استخدام المياه لفتح الثغرات في الساتر الترابي، دون ذكر اسمه.

وقال إن هذه الأسئلة دفعته إلى توثيق تجارب أشخاص تركوا أثرًا في حياته وفي حياة المصريين، وإن قائمة الأسماء اتسعت مع البحث، وكان من أبرز ما يجمع بينها ندرة ما كُتب عنها، لذلك لم يكن إعداد الكتاب قائمًا على جمع مادة متاحة في أرشيف جاهز، وإنما على البحث عن مصادرها والوصول إليها.

وروى طاهر أنه اتصل بمصنع «كورونا» في الإسكندرية بحثًا عن معلومات ووثائق تتعلق بتاريخه ومؤسسه، فحوله موظف الهاتف إلى مدير التسويق، الذي تحمس للفكرة، لكنه أخبره، في مفارقة طريفة، بأن ذلك كان يومه الأول في العمل، ولم يكن يعرف كيف يساعده.

وأضاف أن مدير التسويق رأى أن البحث سيفيده أيضًا في التعريف بتاريخ المنتج، فاتفقا على أن يبحث كل منهما من جانبه، إلى أن قادهما البحث إلى غرفة مهجورة في مصنع قديم، تضم ملفات ودفاتر للعمال وصورة لمؤسس المصنع ومعدات قديمة لصناعة الشوكولاتة.

وأوضح أن الوصول إلى هذه المواد لم يكن يسير دائمًا وفق خطوات واضحة، بل اعتمد أحيانًا على المصادفة ومواصلة المحاولة، ملخصًا رحلة الكتاب بأنها بدأت بفضول، ثم تحولت إلى لغز، قبل أن تصبح عملًا شعر بضرورة إنجازه والاستمرار فيه.

وأشار طاهر إلى أن إعداد الجزء الأول استغرق نحو ثلاث سنوات، بينما استغرق العمل على الجزء الثاني عامين، مؤكدًا أن الفضول عنصر أساسي في الكتابة، لأنه يدفع الكاتب إلى البحث ومتابعة الأسئلة حتى يصل إلى ما وراءها.



وردًا على سؤال حول الكتاب الذي يختاره لتحويله إلى سلسلة أجزاء، قال طاهر إن «صنايعية مصر» هو الكتاب الوحيد الذي عمل على تقديم جزء ثانٍ منه، موضحًا أنه لم يعتد كتابة أجزاء ثانية لمؤلفاته، مهما حققت من نجاح أو حظيت بمحبة القراء، لكن هذا الكتاب فرض عليه استكماله.

وأضاف أن «صنايعية مصر» هو المشروع الأجدر بالاستمرار وتعدد الأجزاء، لأن قائمة الشخصيات التي تستحق تناول سيرها تتسع باستمرار، وتظهر أسماء جديدة يشعر معها بالحاجة إلى مواصلة الكتابة، مؤكدًا أن المشروع يستحق ما يتطلبه من مجهود.

وأوضح أنه يفضل عادةً خوض تجارب جديدة والبحث عن أفكار مختلفة، ولا يرغب في إعادة نفسه، لكن «صنايعية مصر» أصبح، على حد تعبيره، «خط إنتاج لوحده»، بما تتيحه مادته من فرص للاستكمال.

وعن صعوبة الكتابة التي تجمع بين التوثيق والأدب، أوضح أنها تتطلب دقة شديدة في التحقق من المعلومات، خاصة عند الاقتراب من موضوعات حساسة، وتجاوز الاكتفاء بالروايات المتناقلة، ثم صياغة المادة الموثقة في شكل فني أو أدبي.

وأضاف أن الاقتراب من موضوعات لم تُطرق من قبل، ومحاولة إضاءة جوانب غير واضحة، يجعلان هذه الكتابة شاقة، لأنها تتطلب جهد البحث والتوثيق، إلى جانب إيجاد الأسلوب المناسب لتقديم ما توصل إليه الكاتب.