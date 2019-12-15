الحبس سنة لعامل أشعل النيران بحجز قسم حلوان بهدف الهروب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بمعاقبة المتهم "خالد. ع" عامل، بالحبس سنة، لاتهامه مع آخرين بإشعال النيران بقسم شرطة حلوان، ومقاومة السلطات.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين، تهمة إشعال النار عمدا فى غرفة حجز قسم شرطة حلوان، بأن أوصلوا مصدر حرارى "عود ثقاب"، لبعض محتوياته "أقمشة" قاصدين من ذلك إضرام النيران به.

كما أسندت النيابة للمتهم، وآخرين، تهمة مقاومة موظفين عمومين وهم " عقيد شرطة وملازم أول بقسم حلوان، كما أتلف المتهم بصحبة أخرين ممتلكات عامة داخل قسم شرطة حلوان.