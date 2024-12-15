وزير الدفاع التركي: مستعدون للتعاون العسكري مع القيادة الجديدة بسوريا

أعرب وزير الدفاع التركي يشار جولر، عن استعداد بلاده للتعاون العسكري مع القيادة الجديدة في سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حال تلقت أنقرة طلبا بذلك.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، عن جولر قوله خلال لقاء أجراه مع عدد من الصحفيين بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، في إطار إحاطة سنوية، حيث لفت إلى تحييد القوات التركية 2939 إرهابيا من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) منذ مطلع العام خلال عملياتها داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق.

وأكد وزير الدفاع، أن أولوية تركيا في سوريا تصفية تنظيم "بي كي كي" و"اي بي جي"، مضيفا: "أعربنا عن ذلك لأصدقائنا الأمريكيين ونتطلع منهم مراجعة مواقفهم".

وأشار إلى أنه يتحتم على عناصر التنظيم القادمين إلى سوريا من خارجها مغادرتها، وعلى السوريين المجتمعين تحت راية التنظيم إلقاء أسلحتهم، مشددا على أن تركيا لا مشكلة لديها مع إخوانها الأكراد في العراق وسوريا، وإنما مشكلتها مع الإرهابيين فقط.

وذكر جولر، أن الأكراد في سوريا تعرضوا لضغوط واضطهاد على يد التنظيم وأقدم عناصره على اختطاف أطفال أكراد وتجنيدهم، ما دفع عائلات إلى إرسال أبنائها خارج سوريا لإنقاذهم من التجنيد.

ولفت إلى أن قسما من الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة للتنظيم أرسلها الأخير إلى شمال العراق.

وأوضح أن التنظيم يواجه صعوبات في تجنيد عناصر له شمال العراق لذا شرع في نقل قسم من عناصره وأسلحته من سوريا إلى العراق.

وبيّن أن منطقة دير الزور التي تحتوي على أهم مصادر النفط وكانت أحد مصادر التمويل الرئيسية لتنظيم بي كي كي واي بي جي، دخلت تحت سيطرة الفصائل السورية مؤخرا.