منظمة لمكافحة الانتحار بهونج كونج تحذر من ارتفاع عدد حالات الانتحار بين الطلبة

قالت أكبر مجموعة لمكافحة الانتحار في هونج كونج، إن عدد الطلبة الذين انتحروا عند بداية الفصل الدراسي لهذا العام، جاء أكبر من العدد الذي تم تسجيله في عام 2023.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الأحد، بأن المنظمة التي تحمل اسم "ساماريتان بيفريندرز"، دعت إلى توفير المزيد من خيارات للتدخل خلال أزمات الانتحار، للتعامل بشكل أفضل مع الوصمة المرتبطة بطلب المساعدة.

وقالت المنظمة، إنه بناء على البيانات التي تم جمعها من التقارير الإخبارية ومن شبكات المدارس التابعة لها، فقد ارتفع عدد حالات الانتحار بين الطلاب خلال الفترة بين منتصف أغسطس وسبتمبر، وهي تعد فترة ذروة بالنسبة لتلك الحالات.

وانتحر 10 أطفال هذا العام خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع ستة في عام 2023.

وتلقى "مركز التدخل في أزمة الانتحار" التابع للمجموعة، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، أكثر من 240 طلب مساعدة من مراهقين أو أطفال تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أقل. وجاءت الأعداد خلال العام بأكمله بواقع 217 و175 في عامي 2023 و2022، على التوالي.