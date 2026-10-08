 أكسيوس: البنتاجون يأمر القيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى في إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكسيوس: البنتاجون يأمر القيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى في إيران

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 4:52 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 4:52 ص

  قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أصدرت قبل عدة أيام تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية بإتمام الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى في إيران.

ولم تتضمن التوجيهات موعدا محددا لشن الضربات، ولم يتخذ الرئيس دونالد ترامب أي قرارات نهائية، لكن مصادر أمريكية وإسرائيلية تقول إن ذلك قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة قبلها بأسبوع.

وتقول المصادر إنه في حال استئناف العمليات القتالية الكبرى، فمن المتوقع أن تشمل قصفا مكثفا لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية.

وقد يؤثر استئناف الحرب خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة على انتخابات التجديد النصفي، ويرجع ذلك جزئيا إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط ردا على ذلك.


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