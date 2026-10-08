وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة و3 دراجات نارية شرقي ألمانيا

قالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم مساء الأربعاء في تصادم وجها لوجه بين سيارة وثلاث دراجات نارية صغيرة في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع بالقرب من بلدة بيزنتال بعدما حاول سائق السيارة تجاوز عدة مركبات، فاصطدم بثلاث من أربع دراجات نارية صغيرة كانت قادمة في الاتجاه المقابل. واشتعلت النيران في السيارة.

وأوضحت الشرطة أن سائقي الدراجات النارية الثلاث وراكبا في السيارة أصيبوا بإصابات أودت بحياتهم في الحادث. وتمكن سائق الدراجة النارية الرابعة من تفادي السيارة ولم يصب بأذى، بينما أصيب سائق السيارة ونُقل إلى المستشفى.

ووقع التصادم على طريق بين بيزنتال وفولفينكل، على بعد نحو 40 دقيقة بالسيارة شمال شرقي وسط برلين.

ولم تقدم الشرطة في البداية أي معلومات عن أعمار الأشخاص الذين شملهم الحادث. وقال متحدث باسم الشرطة قبيل منتصف الليل بقليل إن الضحايا لا يزالون يخضعون لإجراءات تحديد الهوية، وإن مزيدا من المعلومات سيُعلن صباح الخميس.