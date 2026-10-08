تشكل العاصفة الاستوائية سيمون قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك

تشكلت العاصفة الاستوائية "سيمون" يوم الأربعاء في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

ويقع مركز العاصفة على بعد نحو 175 ميلا (285 كيلومترا) جنوب شرقي لازارو كارديناس في المكسيك. ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات تهدد الحياة في أجزاء من جنوب غربي المكسيك، مع إمكانية هطول ما يصل إلى 15 إلى 25 بوصة (38 إلى 63 سنتيمترا) من الأمطار في بعض المناطق، وفقا لتحذير صادر عن مركز الأعاصير في ميامي.

وقال مركز الأعاصير إن أقصى سرعة للرياح المستمرة للعاصفة بلغت نحو 40 ميلا في الساعة (65 كيلومترا في الساعة).