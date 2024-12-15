انطلاق فعاليات منتدى إطلاق مبادرة أمل المستقبل بمقر الجامعة العربية

انطلقت اليوم، فعاليات منتدى إطلاق "مبادرة أمل المستقبل" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا بحضور كل من السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور سعيد البطوطي، ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والدكتور محمود هاشم عبد القادر، المؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية، المهندس صالح عمر صبري، رئيس مجلس إدارة جامعة ستاردوم، الدكتور عبدالله عبد العزيز النجار الحمادي، رئيس "المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا".

من جهتها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن "مبادرة أمل المستقبل" بأهدافها النبيلة والطموحة وأبعادها الإنسانية تستدعي تضافر جهود كافة الشركاء من حكومات وجامعات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص حتى تتمكن من توفير التعليم الجيد والشامل للطلاب النازحين والمحرومين من المناطق المتأثرة بالحروب، وتضمن للمستفيدين اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في إعادة بناء وتطوير مجتمعاتهم، وتحقيق مستقبل مشرق ومستدام، عبر متابعة مسارات للنمو الأكاديمي يتيح الاندماج والتميز ويعد لقادة المستقبل في المجتمعات العربية.

وأشادت خلال كلمتها بانخراط جامعة ستاردوم كونها أول جامعة استجابت وانضمت للمبادرة وتعاونت في تطويرها، وقدمت أكثر من تسعين منحة دراسية للطلاب مستحقي الدعم، وكذا مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر من خلال تخفيضات مجزية في رسوم الدراسة، إلى جانب تقديم الجامعة الأمريكية في الشارقة تسعة منح كاملة لطلاب من قطاع غزة.

كما أكدت على حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تنسيق الجهود لمتابعة أوضاع المتضررين من الأزمات والنزاعات المسلحة التي تشهدها دول عربية لا سيما الطلبة الذين تقطعت بهم السبُل وحالت وضعية اللجوء أو النزوح التي يعيشونها من استكمال تعليمهم، حيث تم في إطار دعم التعليم النظامي للاجئين والنازحين الحصول على منح دراسية في الجامعات العربية لصالح الشباب العربي لمواصلة دراستهم الجامعية، بلغت 100 منحة دراسية في الجامعات العراقية.

كما اقترحت استحداث مؤشر يعتني بالخدمات المجتمعية والانسانية التي تقدمها المؤسسة التعليمية ليكون ضمن آليات التصنيف العربية المعتمدة للجامعات العربية، مشيرة لتوقيع الأمانة العامة مذكرة تفاهم مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأمير محمد بن فهد والتي نتج عنها تخصيص جامعة الأمير محمد بن فهد 40 منحة للطلاب العرب للدراسة بمرحلة الجامعة الأولى (البكالوريوس) وفق ضوابط ومعايير محددة.

وأكدت أن ما تشهده الأراضي العربية في فلسطين ولبنان وسوريا من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، يستدعي تحركاً عاجلاً من المجموعة الدولية لصيانة الأمن الإقليمي بالاستناد إلى القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وينأى بشعوب المنطقة عن الحروب والنزاعات ومحاولات الإبادة الجماعية والتهجير القسري واحتلال الأراضي وضرب وحدة الدول وسيادتها.