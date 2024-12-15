تدشين خط ملاحي بين ميناء أروند كنار الايراني والكويت قريبا

أعلن مدير ناحية "أروند كنار" بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران صادق جلالي، أنه من المقرر أن يتم قريبا تدشين خط ملاحي لنقل الركاب بين ميناء "أروند كنار" والكويت.

وقال جلالي، في تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية للإنباء "أرنا" السبت، تم نشره اليوم الاحد، إنه تم الحصول على رخصة تدشين خط ملاحي لنقل الركاب بين ميناء /أروند كنار/ والكويت من منظمة الموانئ والملاحة البحرية في البلاد، وسيتم قريبا تدشين أول رحلة بحرية لنقل الركاب في هذا الخط الملاحي.

وأضاف أنه بالتنسيق مع القطاع الخاص، رست سفينة تتسع لـ300 راكب في ميناء أروند كنار لنقل الركاب، وبعد إنشاء مكتب الجوازات وجمارك الركاب، سيتم القيام بأول رحلة بحرية من ميناء أروند كنار.

واعتبر خفض وقت السفر والتكلفة وتنمية السياحة الخارجية أحدى خصائص إطلاق هذا الخط البحري، مضيفا: "يقع ميناء اروند كنار عند مصب نهر اروند وهو أقرب ميناء ايراني إلى الكويت، اذ تبلغ المسافة 65 ميلا".

وقال جلالي: "تم تجهيز قاعة الركاب بميناء اروند التجاري بمساحة 1000 متر مربع لاستقبال ركاب الخط البحري إلى الكويت".

جدير بالذكر أن ميناء أروندكنار يقع على بعد 45 كيلومترا إلى الجنوب من عبادان وقبالة مدينة الفاو بالعراق.