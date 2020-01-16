لافروف: واشنطن تسعى لعرقلة عمل منظمة التجارة العالمية

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اتهم سيرجي لافروف القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي في حكومة تسيير الأعمال الولايات المتحدة بأنها تعمل على عرقلة عمل منظمة التجارة العالمية، مما يمنع العمل الطبيعي للمنظمة كهيئة لتسوية النزاعات.

وأوضح لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن واشنطن تستمر في سعيها لاستغلال طرق المنافسة غير العادلة في المجال الاقتصادي.

وأضاف أن الجانب الأمريكي في الوقت ذاته يحاول فرض حلوله بخصوص شئون عالمية ولا يتردد في استخدام الحمائية والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب وغير الشرعية مما يسيئ بشكل صارخ لوضع الدولار.

وأشار لافروف إلى أن المستقبل يكمن في سبل بناء التعاون .. مشددًا على ضرورة التخلي عن سياسية إملاء الإرادة والتهديد وأن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا باتجاه البحث عن حلول مستدامة حقيقية للمشكلات العالمية.