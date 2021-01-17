رئيس وزراء تونس: التعديل الوزاري يحافظ على فلسفة الحكومة المستقلة

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم السبت، أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه في وقت سابق اليوم، يحافظ على نفس فلسفة الحكومة المستقلة المدعومة من مجموعة سياسية وبرلمانية ذات أغلبية، والتي تحظى بتفاعل إيجابي من كافة مكونات الطيف السياسي والمنظمات الوطنية وفي انسجام تام مع المؤسسات الدستورية.

وأوضح المشيشي - خلال عقده ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة - أن المرحلة السابقة كانت صعبة، عملت خلالها الحكومة في ظروف وتحديات الوضع الصحي، وقدمت خلالها قانون المالية، مشيرا إلى أن الفريق الحكومي عمل بكل تفان وإخلاص.

وأضاف "إن المرحلة القادمة مليئة بالتحديات، لاسيما المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والتوجه لتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية المتضامنة بين الجهات".

وأكد رئيس الحكومة أن هذا التعديل الوزاري يهدف إلى زيادة الكفاءة وضمان تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها، مضيفا أنه جاء بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ولمستوى التنسيق داخله.

وأوضح المشيشي أنه قيم عمل فريقه كرئيس للحكومة واستمع فيه لمختلف الآراء، مؤكدا أنه أعلم رئيس الجمهورية التونسية بهذا التعديل وسيعرضه، كما ينص الدستور، على أعضاء مجلس نواب الشعب.

كما وجه المشيشي رسالة إلى التونسيين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتي تهدف إلى كسر حلقات العدوى بفيروس كورونا والعودة للحياة العادية.

وأوضح أن الحكومة تعتزم توفير اللقاح مجانا في أقرب وقت، وأن خطة توزيعه جاهزة.