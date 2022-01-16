محكمة تركية تأمر بحبس 3 مشتبهين بالإرهاب تم توقيفهم خلال محاولتهم الفرار لليونان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت محكمة تركية بحبس ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق للاشتباه في انتمائهم لمنظمة "حزب العمال الكردستاني"، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم خلال محاولتهم الفرار إلى اليونان.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية القول اليوم الأحد إن قوات الدرك ألقت القبض على المشتبهين في منطقة عسكرية محظورة بولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

وأوضحت أن قوات الأمن أحالت المشتبهين إلى القصر العدلي إثر محاولتهم الفرار إلى اليونان.

وأضافت أن محكمة الصلح والجزاء بالولاية أمرت بحبس المشتبهين على ذمة التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.