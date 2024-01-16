الزعيم الكوري الشمالي يعتزم تصنيف كوريا الجنوبية دستوريا العدو رقم واحد

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أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رغبته في تكريس تصنيف كوريا الجنوبية كدولة معادية رقم واحد في دستور بلاده.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان في بيونج يانج، أكد كيم أن إعادة التوحيد مع جارتهما الجنوبية لم تعد ممكنة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة يوم الثلاثاء.

وطالب كيم، بحذف عبارات مثل "الاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية العظمى" من الدستور.

والوضع في شبه الجزيرة الكورية أكثر توترا مما كان عليه منذ سنوات على خلفية الصراع على برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. وتخضع دولة كيم لعقوبات دولية صارمة.

ووصف كيم مؤخرا كوريا الجنوبية بأنها العدو الرئيسي خلال زياراته لمصانع الذخائر، وأعلن عن إعادة توجيه سياسة التوحيد السابقة.

وفي الجلسة البرلمانية، اتهم كيم كوريا الجنوبية مرة أخرى بالرغبة في القضاء على حكومته.

وقال كيم: "نحن لا نريد الحرب، ولكن ليس لدينا أيضا نية لتجنبها".

وذكر كيم، أن التعديل الدستوري يجب أن يوضح أنه يجب تعليم جميع الكوريين الشماليين "الفكرة الراسخة بأن جمهورية كوريا (الجنوبية) هي عدوهم الرئيسي وعدوهم الرئيسي الثابت".

ويعتبر مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية برلمانا صوريا في الخارج. وعادة ما يجتمع عدة مرات فقط في السنة للموافقة على القرارات التي تتخذها قيادة الدولة وحزب العمال.