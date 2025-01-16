القائم بأعمال سفارة الصين: أقمنا عشرات الفعاليات لتعميق الصداقة التاريخية مع مصر

قال القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة، تشانج تاو، الأربعاء، إن عام 2024 صادف الذكرى الـ10 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر.

جاءت تصريحات تاو بمناسبة فعاليات عيد الربيع الذي أقامته السفارة الصينية بمصر.



وأكد تاو أنه بفضل القيادة الاستراتيجية من الرئيس الصيني شي جينبينج والرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت العلاقات الصينية المصرية قفزة نوعية من التطور.

وتابع: خلال العام الماضي، التقى الرئيسان مرتين، حيث تواصلا إلى توافقات مهمة بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الصينية المصرية نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، وأعلنا عن تحديد عام 2024 بأنه "عام الشراكة الصينية المصرية"، حيث أقام الجانبان عشرات من الفعاليات لزيادة تعميق الصداقة التاريخية بين البلدين.

وأضاف تاو: تبقى الصين ومصر على التواصل والتنسيق الوثيقين في الأمم المتحدة وتجمع البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف، حيث قدمتا مساهمات إيجابية في صيانة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية على الصعيدين الدولي والإقليمي.



وأشار تاو إلى أن العام الماضي شهد توسعا وتعمقا مستمرين للعلاقات بين الصين وجامعة الدول العربية، حيث تم الاحتفال بالذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي، وعملنا سويا على تنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية الأولى بخطوات جادة من أجل تسريع وتيرة بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.

وتابع: إن عام 2025 لعام ختامي للخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية، وهو أيضا عام مهم لإرساء أسس متينة لإطلاق "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" في المسيرة التاريخية لبناء دولة قوية والنهضة بالأمة على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط.



من ناحية أخرى، قال تاو إنه في وجه الأوضاع الدولية المتشابكة بالتغيرات والاضطرابات والمهام الشاقة للدفع بالإصلاح والتنمية والحفاظ على لاستقرار داخل البلاد، اتحدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مع أعضاء الحزب وأبناء الشعب بمختلف القوميات وقادتهم لإحراز إنجازات مرموقة.

وأشار إلى انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب بكل نجاح، الأمر الذي أطلق نداء لمواصلة تعميق الإصلاح على نحو شامل.

وأكد أن الاقتصاد الصيني سجل تقدما على أساس الاستقرار، ويتوقع أن يتعدى إجمالي الناتج المحلي الصيني 130 تريليون يوان صيني، وتجاوز إجمالي إنتاج الحبوب الغذائية 700 مليون طن لأول مرة في التاريخ.