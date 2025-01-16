البرهان: المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لحسم المعركة

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وصل رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الخميس، إلى منطقة كبري بيكة، الواقعة على مشارف مدينة مدني.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سودانية، تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطورات العمليات العسكرية الجارية وتعزيز الروح المعنوية للقوات.

وأكد البرهان، في كلمة مقتضبة للجنود أن «المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لاستكمال مهام القوات المسلحة وحسم المعركة»، مشيدًا بالصمود الذي أبدته القوات في مواجهة التحديات الميدانية.

وشدد على أن «القوات المسلحة عازمة على فرض الأمن والاستقرار في كل أرجاء البلاد».

ويشهد السودان حربًا ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

كما أدت الحرب إلى أزمة إنسانية كبيرة، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية عاجلة بعد 20 شهرا من الصراع.