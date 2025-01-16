وزير الخارجية الأمريكي: نشكر مصر وقطر على شراكتهما الاستثنائية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه «على مدار 15 شهرًا من النزاع المروع بين إسرائيل وحماس، سعت الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن ووقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية، وخلق مجال لوقف إطلاق نار دائم».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس: «الآن توصلنا إلى ذلك، ونتوقع تطبيق الاتفاق يوم الأحد»، مشيرًا إلى أنه «بعد أكثر من 400 يوم من الصراع، وصلنا إلى يوم من النجاح»، موجها الشكر للوسطاء مصر وقطر على «شراكتهما الاستثنائية».

ووصف بلينكن، هذه اللحظة بأنها «راحة كبيرة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء»، مؤكدًا على وجود ضرورتين ملحتين للتطبيق الكامل لوقف إطلاق النار؛ وهما إتمام خطة فعالة توفر الحوكمة الانتقالية في غزة بالإضافة إلى إعادة إعمارها.

وذكر أن هاتين الأولويتين الضروريتين ستخلقان الظروف أمام المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن ذلك سيتطلب «مسارًا تجاه الدولة الفلسطينية».