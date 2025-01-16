نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال غير مكتمل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس لا يزال غير مكتمل، وإنه يتم العمل على تفاصيله النهائية.

وكشف مسؤول إسرائيلي مطّلع على المفاوضات، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هذه التفاصيل تتركز حول تأكيد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم. ويجب أن يحظى أي اتفاق بموافقة مجلس الوزراء برئاسة نتنياهو.

وشكر نتنياهو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن على "دفعهما" اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه لم يقل صراحة ما إذا كان قد قبل به، مشيرا إلى أنه سيصدر ردا رسميا فقط "بعد اكتمال التفاصيل النهائية للاتفاق الجاري العمل عليها حاليا".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر بيانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة بمجرد الانتهاء من التفاصيل النهائية.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذه التفاصيل تشمل "أمورا تقنية" مثل التحديد الدقيق لقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وكانت قطر، الوسيطة في الاتفاق، أعلنت مساء الأربعاء أن إسرائيل وحماس وافقتا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد الساعة 1215 ظهرا (1015 بتوقيت جرينتش)، وتستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوما.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا ظهر اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق، يعقبه اجتماع للحكومة. ومن المتوقع أن تتم الموافقة بسهولة.