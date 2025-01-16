قررت النيابة العامة بالفيوم، إخلاء سبيل مندوب شحن ضُبط بسيارة ملاكي، وبحوزته 88 تمثالًا يشتبه في أثريته في حملة لمديرية تموين الفيوم، بطريق مصر- أسيوط الغربي نطاق المحافظة، بعد تأكيد قرار لجنة خبراء الآثار بعدم أثريتها.

وكشف تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الآثار؛ لفحص التماثيل عدم أثريتها، حيث كانت عبارة عن أنتيكات مقلدة، وعليها نقوش فرعونية وليست أثرية.

وكان مندوب الشحن قد تم ضبطه حال تمركز حملة تموينية من مديرية التموين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، أثناء قيادة "إيهاب.س"، سيارة ملاكي، وبحوزته 88 قطعة يشتبه في أثريتها عبارة عن 2 تمثال كبير الحجم بنقوش فرعونية يشتبه في أثريتها، و86 تمثالاً صغير الحجم يشتبه في أثريتها داخل صندوقين بالسيارة.

وأكد مندوب الشحن في التحقيقات، أنه مسئول عن توصيل أنتيكات للمحافظات، مشيرًا إلى أنه استلم الأنتيكات من شخص؛ لتوزيعها على التجار في محافظة بني سويف، وتم التحفظ على المضبوطات والسائق.

وقررت النيابة إخلاء سبيل مندوب الشحن المتهم بالواقعة التي تحرر عنها المحضر رقم 302 جنح مركز الفيوم.