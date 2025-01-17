إنقاذ نحو 100 مهاجر لدى عبور أكثر من 600 للقنال الإنجليزي خلال الشهر الجاري

أُنقذ حوالي 100 مهاجر في القنال الانجليزي لدى وصول ما يربو على 600 شخص إلى المملكة المتحدة في العام الجاري حتى الآن، حسبما ذكرت ووكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الخميس.

وجرى استدعاء خفر السواحل الفرنسي لمساعدة 99 شخصا ليلة الثلاثاء- الأربعاء بعد تقارير بشأن مغادرة عدة قوارب مهاجرين قبالة ساحل با- دو – كاليه.

وتم إعادة حوالي 58 شخصا على متن قارب تم رصده في منطقة شاطئ لا أوشيت إلى بولون- سور- مير.

وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ 41 شخصا آخرين قبالة ساحل مالو- لي- بان وإعادتهم إلى اليابسة، بينما واصل آخرون على متن القارب رحلتهم.

ووفقا للبيانات الأولية لوزارة الأمن الداخلي وصل 215 شخصا على متن أربعة قوارب إلى المملكة المتحدة أمس الأربعاء، بما يرفع الإجمالي في العام الحالي إلى 603 أشخاص حتى الآن.