الدفاع المدني بغزة: استشهاد 20 طفلا و25 امرأة منذ إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

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تواصل طائرات الاحتلال قصف معظم مناطق قطاع غزة، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يبدأ الأحد المقبل.

وأعلن الدفاع المدني بغزة أن الاحتلال قتل 80 مواطنا، بينهم 20 طفلًا و25 امرأة، وأصاب أكثر من 230، منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وارتقى أربعة شهداء وأصيب أكثر من 30 آخرين، جراء قصف الاحتلال مركز إيواء بمدرسة الفلاح، التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بغزة.

وكان نحو 50 مواطنا ارتقوا خلال ساعات الليل في مجازر متنقلة ما بين شارع الجلاء وحي الشيخ رضوان والرمال ودوار الشعبية.

وأصيب 3 فلسطينيين إثر استهداف مجموعة مواطنين عند دوار الحلبي بجباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البرش في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستشهد الحقوقي رأفت صالحة، متأثرا بجراح أصيب بها أمس في غارة إسرائيلية على منزل جنوب مدينة دير البلح، أدّت أيضا لاستشهاد زوجته وأبناءه الأربعة.

وظهر اليوم الخميس ارتقى شهيدان وسجلت إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة بلوك c في النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,788 شهيداً و110,453 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.