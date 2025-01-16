انخفاض عدد طالبي اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إلى 87 ألفا

بلغ عدد طالبي اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، 86 ألفًا و954 شخصا في شهر أكتوبر الماضي، وفق آخر تحديث نشر اليوم الخميس لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وتراجع بذلك عدد طالبي الحماية الدولية لأول مرة من الأجانب في دول الاتحاد، بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023 الذي كان فيه العدد عند 114 ألفا و890 شخصا.

ولا يزال السوريون يمثلون العدد الأكبر من بين طالبي الحماية الدولية لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، حيث وصل عددهم إلى 15 ألفا و815 شخصا في أكتوبر الماضي.

ويأتي خلفهم الفنزويليون بسبعة آلاف و305 أشخاص ثم الأفغان بـ5 آلاف و870 شخصا والأتراك بـ4 آلاف و640 شخصا.

واستقبلت ألمانيا مع أسبانيا وإيطاليا وفرنسا 73% من طالبي الحماية الدولية لأول مرة في الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة.

ويفسر تراجع أعداد طالبي اللجوء بتقلص تدفقات المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد إجراءات المراقبة ومكافحة مهربي البشر بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

وكانت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) كشفت بالفعل قبل يومين في إحصاءات جديدة، عن تراجع حاد في عدد المهاجرين غير النظاميين، حيث انخفض بنسبة 38% في كامل عام 2024 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.