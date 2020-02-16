مصرع سائق في حادث سير بالبحيرة

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لقى سائق مصرع وأصيب آخر اليوم الأحد، جراء حادث سير بالطريق الصحراوى الكيلو ٧٣ اتجاه القاهرة.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد أحمد رشوان مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة "جمال فتحي عبد الواحد" ٣٣ سنة ابو كشيك. ابو المطامير نزيف بالمخ. وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة "محمد عباس محمد القصاص" (سائق السياره) ٤٢ سنة كفر الدوار.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.