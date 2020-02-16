التعادل يخيم على مباراة أشبيلية وإسبانيول في الدوري الإسباني

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خيم التعادل 2/2 على المباراة التي جمعت أشبيلية بضيفه إسبانيول اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني والتي شهدت أيضا تعادل ليجانيس مع ريال بيتيس سلبيا، وفوز أوساسونا على أتلتيك بلباو 1 / صفر.

وانتهى الشوط بالتعادل 1/1 حيث تقدم أشبيلية عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 15 وتعادل إسبانيول عن طريق أدريان بلازكيز في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل وو لي الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 50 وتعادل أشبيلية عن طريق خيسوس سوسو في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة طرد فيكتور سانشيز ماتا لاعب إسبانيول في الدقيقة 69.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 19 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت ليجانيس بضيفه ريال بيتيس.

وشهدت المباراة طرد بورخا إيجليسيس لاعب بيتيس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليجانيس رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بفارق الأهداف أمام إسبانيول، كما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز أوساسونا على أتلتيك بلباو 1 / صفر.

ويدين أوساسونا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أويير سانخورخو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو الذي توقف رصيده عند 31 نقطة أيضا في المركز العاشر.