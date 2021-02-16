بلجيكا تسجل 857 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت بلجيكا 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يمثل انخفاضا بنسبة 20% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) -حسبما جاء في قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء- أن 83 حالة إصابة جديدة دخلت إلى المستفشيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم نقل 319 مريضا إلى العناية المركزة، مضيفا أنه تم تسجيل وفاة 40 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا تم إدخال 488ر739 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد -19 بينما توفي 21.702 شخص بسببه.