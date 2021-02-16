شاكر: مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل مشروعات الكهرباء يعد نجاحا للقطاع

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فى تمويل مشروعات قطاع الكهرباء في مصر، يعد ثقة في نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الوكالة والشركات الفرنسية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة خاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء،ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، بحضور فابيو جرازى، مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر والوفد المرافق لهما، وذلك لدعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية ومناقشة اتفاقيات التعاون ومشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر، بحضورعدد من قيادات القطاع.

واستعرض شاكر -خلال اللقاء- استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ،وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها دراسات انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

وقال إنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.

وأوضح أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

واشار الوزير إلى اتفاق نوايا الذي تم مع شركة سيمنس للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحا أن القطاع يعمل فى الوقت الحالى تنفيذ خطة على استكمال تطوير شبكتى النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة، وما يتصل بهذه المنظومة من شبكات ومراكز تحكم.

وأشاد بإنجازات القطاع وخاصة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد شاكر أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وتوفير التمويل اللازم لمشروعاته، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، مشيرا إلى استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.

من جانبه أعرب سفير فرنسا بالقاهرة عن اهتمام بلاده بالمساهمة الفعالة للشركات الفرنسية للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع فى آليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يقوم بتفيذها القطاع، ومراكز التحكم، بالإضافة إلى المشاركة فى حوكمة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وتقديم الدعم الفنى فيها.

كما أعرب عن رغبته فى تحديد اجتماع مع ممثلى الحكومات والشركات الأوروبية امناقشة سبل تضافر الجهود للتعاون المشترك فى مجال إنتاج الكهرباء من الهيدروجين الأخضر.

وأشاد سفير فرنسا بالقاهرة بعمق العلاقات والشراكة القوية بين الوكالة والحكومة المصرية وخاصة قطاع الكهرباء.