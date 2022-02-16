الحكومة اليمنية تدعو لتحرك عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية

أبلغت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، وفدا أوروبيا، بضرورة التحرك العاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن "رئيس الحكومة معين عبدالملك عقد مباحثات في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد أوروبي رفيع المستوى"، مشيرة إلى أن الوفد يضم نائب المدير العام لدائرة عمليات العون الإنساني للمفوضية الأوروبية میخائیل كولر، ومسؤولين آخرين.



وخلال اللقاء، شدد رئيس الحكومة اليمنية على أن" التحذيرات الصادرة والمتكررة، وآخرها في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم أمس بشأن الوضع الإنساني في اليمن، مقلقة وتستدعي العمل العاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية".



ودعا إلى "التوجه الجاد لمعالجة جذور الأزمة الإنسانية، والمتمثلة في استمرار الحرب وتعنت مليشيا الحوثي ومن خلفها إيران ورفضها لمبادرات السلام".



وطالب المجتمع الدولي "بمواقف حازمة ولغة واضحة للضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في طهران للاستجابة لمسار السلام وإيقاف اعتداءاتها ونهبها للمساعدات الإغاثية والإنسانية".



وحذر من "استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بالورقة الإنسانية في ابتزاز المجتمع الدولي، وإطالة أمد الحرب، ومضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية بقوة السلاح وإشعالها للحرب".