ينظم بيت الشعر العربي، التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، ندوة لمناقشة ديوان "غياب حر"، للشاعر عاطف عبدالعزيز وذلك يوم الأحد المقبل بمقر بيت الشعر ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر في تمام الساعة السادسة مساء.

يناقش الديوان الشاعر والناقد د.أمجد ريان، والناقد الدكتور محمد عبدالباسط عيد، ويدير المناقشة الشاعر عماد غزالي.

وصدر ديوان "غياب حر " حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ويعد استكمالًا لمسيرة شعرية حافلة لأحد أهم الأصوات في متن الشعرية العربية الجديدة، حيث يعد عاطف عبدالعزيز من أبرز شعراء جيل الثمانينيات في الشعر المصري.

يأتي "غياب حر" بعد أحد عشر ديوانا لعاطف عبدالعزيز، وهي: "ذاكرة الظل"، و"حيطان بيضاء "، و"كائنات تتهيأ للنوم" و" سياسة النسيان"، و"مخيال الأمكنة"، و"الفجوة في شكلها الأخير، و"سيرة الحب"، و"ما تنتظره لن يمر من هنا"، و"ترجمان الروائح"، و"برهان على لا شيء"، و"شيء من هذا الغبار".