جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لـ حزب الله تزامنا مع خطاب الأمين العام

أ‌علن ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، استهداف عدة مواقع لحزب الله اللبناني، بحجة احتوائها على وسائل قتالية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إن "أنشطة حزب الله داخل المواقع المستهدفة تشكل خرقا للاتفاق مع لبنان"، مؤكدا أنه سيواصل إزالة أي تهديد علي إسرائيل ـ حسب وكالة سبوتنك.

تأتي هذه ‌الغارات تزامنا مع خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الذي أكد أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان".

وقال قاسم في كلمة متلفزة اليوم: إنه "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء أمس عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".

وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.

وأصدر يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة في حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك طائرات دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".