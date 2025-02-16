كييف تعلن إسقاط 95 من أصل 143 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 95 من أصل 143 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام ما مجموعه 143 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خادعة، تم إطلاقها من مناطق أوريول وبريانسك وشاتالوفو الروسية، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين استهدفا منطقة أوديسا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ولفت البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت القوات الأوكرانية 95 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيجوف وتشيركاسي وكييف وجيتومير وخميلنيتسكي ودنيبروبيتروفسك وميكولايف.

وأضاف البيان أن 46 طائرة مسيرة خادعة اختفت من على شاشات الرادار، ولم تتسبب في وقوع أي أضرار على الأرض.

وقال البيان: "إن الهجوم المعادي تسبب في وقوع أضرار بمناطق كييف وسومي وميكولايف وأوديساط.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.