تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف إطلاق النار، حيث أدت المماطلة الإسرائيلية في الموافقة على أسماء المرضى والجرحى إلى تأخر سفرهم.

وبحسب وكالة «معا»، أكدت مصادر فلسطينية أن العشرات من المرضى ومرافقيهم لا يزالون يمكثون في ساحة المستشفى الأوروبي بانتظار الموافقة النهائية.

وسافرت منذ وقف إطلاق النار في يناير الماضي 14 دفعة، لم يتجاوز عدد المغادرين فيها الـ1300 من مرضى ومرافقين.

وفي سياق متصل، للخروقات أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا تجاه عناصر من الشرطة الفلسطينية بغزة، ما اسفر عن استشهاد ثلاثة منهم، ما اعتبروه خرقا خطيرا لملف إطلاق النار.

كما استشهد المواطن عماد الشاعر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي وقع قبل يومين شرق مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول سبعة شهداء، ستة منهم شهداء انتشال وشهيد جديد، إضافة إلى خمس إصابات إلى المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 48 ألفًا و271 شهيدًا، و111 ألفًا و693 إصابة.