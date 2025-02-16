الرئيس السوري يزور اللاذقية معقل بشار الأسد

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زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، محافظة اللاذقية الساحلية التي كانت تعتبر معقلا للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجرى استقبال الشرع من جانب حشود جماهيرية كبيرة متحمسة، كما أظهرت مقاطع فيديو عرضها التلفزيون السوري وتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع فيديو الشرع وهو يلوح للجمهور من فتحة السقف في سيارته ويصافح بعضهم. وكان بعض الأشخاص يقفون فوق سيارات متوقفة لالتقاط صور للرئيس المؤقت.

وبعد ذلك زار الشرع محافظة طرطوس التي تقع أيضا على ساحل البحر المتوسط.

ويُذكر أن اللاذقية هي موطن الأقلية العلوية، وهي طائفة شيعية ينتمي إليها الأسد. ويُعتقد أن العلويين يشكلون حوالي 10% من السكان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن زيارة الشرع إلى اللاذقية "تجاوزت جميع التوقعات" وكانت الأكبر مقارنة بالمناطق الأخرى التي زارها مؤخرا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاستقبال هو رسالة من السكان يرفضون فيها "عودة فلول النظام القديم" ونفوذ إيران التي كانت الحليف الرئسي لبشار الأسد منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011.