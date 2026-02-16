 برشلونة يعلن جاهزية رافينيا لمواجهة جيرونا - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 5:34 م القاهرة
برشلونة يعلن جاهزية رافينيا لمواجهة جيرونا

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 5:15 م | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 5:15 م

أعلن نادي برشلونة الإسباني جاهزية لاعبه البرازيلي رافينيا للمشاركة في مواجهة جيرونا، المقررة مساء اليوم الإثنين، على ملعب «مونتيليفي»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وذكر برشلونة في بيان رسمي: «حصل رافينيا على التصريح الطبي، وأصبح جاهزًا تحت تصرف المدير الفني هانزي فليك للمشاركة في مباراة الليلة أمام جيرونا».

وكان رافينيا قد شارك في شوط واحد فقط خلال مواجهة إلتشي، قبل أن يغيب عن المباريات منذ ذلك الحين بسبب الإصابة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 60 نقطة، فيما يحتل جيرونا المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.


