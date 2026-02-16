هونج كونج ترحب بتدفق السياح مع بدء عطلة عيد الربيع

ضجت المواقع السياحية والمجمعات التجارية في هونج كونج بالإثارة مع توافد السياح يوم الأحد، وهو اليوم الأول من عطلة عيد الربيع التي تستمر تسعة أيام في البر الرئيسي الصيني.

وأظهرت بيانات حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أنه تم تسجيل أكثر من 377 ألف حالة وصول لزوار بحلول الساعة التاسعة من مساء الأحد، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وقدر بول تشان، السكرتير المالي لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، في منشور على مدونته يوم الأحد، أن عدد السياح الوافدين من البر الرئيسي قد يصل إلى 43ر1 مليون خلال العطلة. ويمثل هذا زيادة بنسبة 6% في متوسط الزيارات اليومية مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت البيانات المحلية أن إجمالي الزيارات إلى هونج كونج في الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 13 فبراير/شباط قفزت بنسبة 6ر9 % على أساس سنوي، مع زيادة الزيارات القادمة من الخارج بنسبة 4ر16% عن العام السابق.