 رئيسة وزراء ولاية البنجاب ترحب بخارطة الطريق الاقتصادية لرئيس الوزراء - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء ولاية البنجاب ترحب بخارطة الطريق الاقتصادية لرئيس الوزراء

لاهور - د ب أ
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 6:58 م

أشادت رئيسة وزراء ولاية البنجاب الباكستانية مريم نواز شريف، برئيس الوزراء شهباز شريف على تقديم خارطة طريق قوية لإخراج باكستان من الأزمة الاقتصادية السائدة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.

وأضافت في بيان اليوم أنها مبادرة تاريخية وثورية، مشيرة إلى أن رؤيته لدعم الاستثمار الأجنبي جديرة بالإشادة.

وذكرت مريم نواز شريف أن خفض التضخم وتخفيف الفقر جزء أساسي من خارطة الطريق الاقتصادية، مضيفة أن "هدفنا هو تحقيق إنتاج مرتفع عبر مدخلات زراعية منخفضة التكلفة في القطاع الزراعي".

وشددت رئيسة وزراء البنجاب على أن الجميع يتعين عليهم العمل سويا من أجل تنمية الاقتصاد ودفعه إلى الاستقرار.

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