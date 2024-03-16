روسيا: إسقاط ثماني مسيرات وصاروخ توشكا-يو فوق منطقتي بيلجورد وكورسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ثلاث مسيرات وصاروخا باليستيا تكتيكيا من طراز "توشكا يو" فوق منطقة بيلجورود الروسية وخمس مسيرات فوق منطقة كورسك.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم السبت عن الوزارة قولها "خلال الليل، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات ونظام الصاروخ التكتيكي توشكا-يو ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز /ار ام- 70 فامبير/".



وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة اعترضت ودمرت: خمس مسيرات أوكرانية فوق منطقة كورسك، وثلاث مسيرات وصاروخا وصاروخا باليستيا تكتيكيا من طراز توشكا يو فوق منطقة بيلجورود".