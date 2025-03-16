هز انفجار قوي مدينة طرطوس غرب سوريا، الأحد، حيث أفاد شهود عيان بأن الصوت سُمع بوضوح من جهة المرفأ المطل على البحر المتوسط، فيما لم يُشاهد أي دخان أو ألسنة لهب من تلك المنطقة التي هرعت إليها سيارات الإسعاف.

ولم تُقدم أي جهة رسمية معلومات عن الحادث، في حين ذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن صوت الانفجار ناجم عن إسقاط بارجة روسية لطائرة مسيرة مجهولة فوق نادي الضباط الجديد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار تسبب في حالة هلع داخل مدارس طرطوس، مضيفا: "خرج الطلاب والمعلمون إلى ساحات المدارس وسط مخاوف من تطورات أمنية جديدة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات المستمرة وسط استنفار عسكري ملحوظ في المنطقة الساحلية.

وأعلنت سلطات الدفاع المدني السوري، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار هز حي الرمل الجنوبي باللاذقية إلى 16 قتيلاً، بينهم 5 نساء و5 أطفال، فضلاً عن إصابة 18 آخرين، بينهم 6 أطفال، وهي حصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر.

وقالت مصادر طبية إن الانفجار نجم عن وجود مخلفات حربية في أحد البنايات، فيما ذكرت تقارير أخرى أن شخصاً بأحد محلات الخردوات كان يحاول، السبت، تفكيك رأس حرب غير منفجر.

وقال الدفاع المدني السوري حينها إن "هناك جرحى مدنيون وعالقون تحت الأنقاض في حصيلة أولية لانفجار مجهول في مبنى مكوّن من 4 طوابق في حي الرمل الجنوبي، وفرق البحث والإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري تباشر العمل في موقع الانفجار".