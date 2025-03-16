أتلتيكو مدريد يستضيف برشلونة في قمة الجولة الـ 28 للدوري الإسباني

يحتضن ملعب "ميتروبوليتانو" مساء اليوم قمة الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإسباني بين برشلونة الباحث عن استعادة الصدارة ومضيفه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في مباراة من العيار الثقيل.

ويسعي برشلونة لتعويض خسارته في مباراة الذهاب، حيث خسر أمام أتلتيكومدريد بنتيجة 2-1 بجانب استعادة الصدارة من ريال مدريد والمتفوق ب3 نقاط ولكن برشلونة خاض مباراتين أقل.

ويتسلح الفريق الكتالوني بمعنويات مرتفعة بعد بلوغه ربع نهائي دوري أبطال اوروبا بفوزه الكبير علي بنفيكا 4-1 في مجموع المباراتين، ويدرك برشلونة أن الفوز في معقل أتلتيكو في غاية الأهمية في ظل السباق الثلاثي المحتدم إلي اللقب

بينما يبحث أتلتيكو مدريد لمداوة جراحه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بركلات الترجيح بعد أن خسر في الذهاب بهدفين مقابل هدف وحقق الفوز في الإياب هدف دون مقابل.

وقد تقابلا الفريقان في 244 مباراة، حقق برشلونة الفوز في 110 لقاء بينما حقق أتلتيكو مدريد الفوز في 77 مباراة وحسم التعادل نتيجة 57 مباراة

وسجل لاعبي برشلونة 460 هدفاً، مقابل 354 هدف لمصلحة أتلتيكو مدريد

ويخوض دييجو سيميوني المديؤ الفني لأتلتيكو مدريد مباراته رقم 39 ضد برشلونة، حيث تقابلا من قبل في 38 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 12 وخسر 20 مباراة

بينما يخوض هانز فليك مباراته الرابعة ضد أتلتيكو مدريد، حسث حقق الفوز في مباراة وخسر في مثلها وتعادل في مباراتين

وتقابل سيميوني وفليك في 4 مباريات سابقة، حقق كل مدرب الفوز في مباراة وتعادلا في مباراتين.